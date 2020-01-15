صور : جانب من الاعتصام المفتوح لطلبة جامعة الكوفة بمحافظة النجف

2020/01/15 | 18:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / جانب من الاعتصام المفتوح لطلبة جامعة الكوفة بمحافظة النجف جنوبي العراق.

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