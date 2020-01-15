2020/01/15 | 18:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الذكرى الثانية بعد المئة لميلاد جمال عبد الناصر 1-2 التردي العربي والهيمنة الإستعمارية والطائفية مبدر الويس تمر علينا في الخامس عشر من كانون الثاني 2020 الذكرى الثانية بعد المئة لميلاد عبد الناصر .ذلك القائد العربي الكبير الذي شغل الدنيا في خمسينات وستينات القرن الماضي من خلال قيادته لثورة يوليو/تموز/عام 1952 في مصر والذي أعلن […]

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