الذكرى الثانية بعد المئة لميلاد جمال عبد الناصر   1-2


الذكرى الثانية بعد المئة لميلاد جمال عبد الناصر   1-2
2020/01/15 | 18:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الذكرى الثانية بعد المئة لميلاد جمال عبد الناصر   1-2 التردي العربي والهيمنة الإستعمارية والطائفية مبدر الويس تمر علينا في الخامس عشر من كانون الثاني 2020 الذكرى الثانية بعد المئة لميلاد عبد الناصر .

ذلك القائد العربي الكبير الذي شغل الدنيا في خمسينات وستينات القرن الماضي من خلال قيادته لثورة يوليو/تموز/عام 1952 في مصر والذي أعلن […]

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