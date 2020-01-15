2020/01/15 | 18:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخويل المحافظين صلاحية تشغيل الأجراء اليوميين أمين عام مجلس الوزراء يتراجع عن إستقالته بغداد – الزمان صوت مجلس الوزراء على إلغاء استقالة حميد الغزي من منصبه أميناً عاماً للمجلس بناء على طلبه.وقال مصدر تصريح امس إن (المجلس صوت، خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها اول أمس على إلغاء التصويت على استقالة الغزي), واضاف ان (ذلك جاء […]

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