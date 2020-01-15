2020/01/15 | 18:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإتحادية العليا تؤكّد زيادة خدماتها الألكترونية لإثراء الباحثين القانونيين بغداد – الزمان كشفت المحكمة الاتحادية العليا عن خطة يجري العمل عليها من أجل زيادة الخدمات على موقعها الالكتروني، مشيرة إلى إضافات جديدة ستسهم في إثراء الباحثين في الشأنين القضائي والقانوني.وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقته (الزمان) امس أن (الموقع الالكتروني للمحكمة […]

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