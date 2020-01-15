2020/01/15 | 19:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” فرض قيود “صارمة” على عدد اللاعبين الذين يحق لنادٍ واحد إعارتهم اعتبارا من الموسم الحالي.ثمانية فقط وبموجب القيود الجديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، سيتم خفض عدد اللاعبين المعارين إلى 8 فقط، على أن يتم خفضه مرة أخرى في الموسم المقبل 2020-2021 إلى 7 لاعبين، ثم 6 لاعبين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتبارا من الموسم الحالي.. “الفيفا” يدرس فرض قيود “صارمة” على إعارة اللاعبين) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتبارا من الموسم الحالي.. “الفيفا” يدرس فرض قيود “صارمة” على إعارة اللاعبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).