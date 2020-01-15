2020/01/15 | 19:31 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت قيادة شرطة ميسان، اليوم الاربعاء، القاء القبض على متهمين اثنين بجرائم مختلفة في ميسان.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، ان "مفارز مراكز قسم شرطة حطين في ميسان نفذت أوامر قبض بحق مطلوبين للعدالة أسفرت عن إلقاء القبض على متهمين " ٢" خلال إجراء الممارسات الأمنية".

واضاف ان "أحدهما مطلوب وفق المادة ٤٠٦ جرائم القتل العمد تم القاء القبض علية من قبل مركز الوحدة الإسلامية، والآخر متهم مطلوب وفق المادة ٤٣٠ تم القاء القبض علية من قبل مركز حطين".

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