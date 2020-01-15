خسارة قاسية للزوراء امام منتخب الشباب قبل المغادرة الى اوزبكستان

2020/01/15 | 19:31 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادتمكن منتخبنا الوطني للشباب من التغلب على مستضيفه فريق الزوراء بثلاثة اهداف دون رد في المباراة الودية التي اقيمت اليوم الاربعاء في ملعب الشالجية بالعاصمة بغدادوتأتي اقامة هذه المباراة ضمن استعدادات منتخب الشباب للمشاركة في بطولة كأس العرب التي ستنطلق الشهر المقبل في السعودية ، وبالمقابل فأن فريق الزوراء يستعد لمواجهة بونيودكور الاوزبكي في الملحق المؤهل لدوري ابطال اسيا والذي سيقام في الثاني والعشرين من الشهر الجاري في طاشقند.يذكر ان فريق الزوراء يشرف على تدريبه المدرب باسم قاسم ، بينما يقود المدرب قحطان جثير منتخب الشباب الذي تأهل الى نهائيات كأس اسيا التي ستقام في اوزبكستان اواخر العام الجاري.

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