ترامب يصف محاكمة عزله بأنها (خدعة) دبرها الديمقراطيون

2020/01/15 | 19:32 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، محاكمة عزله بأنها خدعة دبرها الديمقراطيون.

وقال البيت الأبيض، إن الرئيس ترامب لم يقم بشيء خاطئ ويتطلع لإجراءات عادلة في مجلس الشيوخ حيث يتوقع أن تتم تبرئته بالكامل.

وصوت مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، على إرسال بنود عزل الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ، مما يمهد الطريق لمحاكمته بتهم استغلال السلطة.

وصرحت رئيس مجلس النواب، نانسي بيلوسي، في بيان، الثلاثاء "الشعب الأمريكي يستحق الحقيقة، والدستور يوجب إجراء محاكمة ..



سيمضي مجلس النواب الآن في التصويت على تحويل مواد العزل وتسمية مدراء العزل يوم الأربعاء 15 يناير.



ستتم مساءلة الرئيس وأعضاء مجلس الشيوخ".

وقد أوقفت بيلوسي، زعيمة الديمقراطيين في المجلس إحالة مواد العزل إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون لبدء محاكمة ترامب، حيث سعت إلى الحصول على ضمانات من الجمهوريين بشأن سير المحاكمة، بما في ذلك ما إذا كان سيتم تقديم الشهود، قبل إرسال مواد العزل .

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