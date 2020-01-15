نادي امانة بغداد يدشن قاعة التايكوندو ضمن مرحلة الاعمار

2020/01/15 | 19:32 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افتتح رئيس الهيئة الإدارية لنادي أمانة بغداد فلاح المسعودي، ورئيس الإتحاد العراقي للتايكواندو ابراهيم جبار اليوم الاربعاء افتتاح القاعة الرياضية الجديدة التي حملت اسم قاعة ( الشهداء للتايكواندو) الخاصة بفريق امانة بغداد، ضمن مرحلة الاعمار التي يشهدها النادي.

وشدد المسعودي في كلمة الافتتاح على "اهمية انشاء الملاعب والقاعات الرياضية ووضعها امام الاجيال الناشئة ضمن خطة شاملة وضعت من إدارة النادي للنهوض بالبنى التحتية في ظل هذه الظروف الضاغطة".

واكد على "ضرورة العمل المتواصل من اجل تتويج جهود الهيئة الإدارية بانجاز جديد يضاف الى سلسلة النجاحات التي تحققت في المرحلة السابقة".

بدوره اشاد السيد رئيس إتحاد التايكواندو ابراهيم جبار بعمل أدارة نادي امانة بغداد واهتمامهم الكبير بهذه اللعبة، مؤكدا ان "لاعبي نادي بغداد يعتبرون العمود الفقري للمنتخبات الوطنية، لما يضمه فريق النادي من أبطال، استطاعوا ان يحققوا إنجازات عديدة للعراق".

واستعرض نائب رئيس النادي محمد فرحان أهم "ما دار خلال المرحلة السابقة في أروقة النادي من جهد كبير من اجل الارتقاء بمستوى جميع الفعاليات المرتبطة بالنادي ودور الإدارة الكبير المتمثلة برئيس الهيئة الإدارية فلاح مندب المسعودي، في توفير كل مستلزمات نجاح فرق النادي من الناحية المادية والمعنوية".

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