الياسري يزور شبكة الإعلام ويؤكد اتخاذ إجراءات لحماية الصحفيين

2020/01/15 | 19:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الداخلية ، ياسين طاهر الياسري ،اليوم الأربعاء، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الصحفيين.

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