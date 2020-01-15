شركة روسية تطمح لتخليد الجنس البشري بتجميد الأدمغة

2020/01/15 | 19:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجحت شركة روسية، مؤخرًا، على تجميد الأدمغة بالتبريد، هادفةً لتخليد الجنس البشري، بالاعتماد على غمرها في سائل النيتروجين في عنبر مبني بألواح من المعدن المتعرج، خارج موسكو.

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