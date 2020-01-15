سائرون: تظاهرة الجمعة ستكون مدوية لإجهاض المشروع الأميركي

2020/01/15 | 19:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر عضو تحالف سائرون في البرلمان العراقي،علاء الربيعي، اليوم الأربعاء، ان تظاهرة الجمعة التي دعا إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ستكون مدوية ل...

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