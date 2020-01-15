2020/01/15 | 19:42 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | البنتاغون يدرس إمكانية إرسال أنظمة دفاع صاروخية جديدة للمنطقة بعد الهجوم الإيراني في العراق

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