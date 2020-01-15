2020/01/15 | 19:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحاد الكاميروني لكرة القدم يعلن تغيير موعد إقامة كأس أمم أفريقيا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كأس أمم أفريقيا تعود لفصل الشتاء) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كأس أمم أفريقيا تعود لفصل الشتاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).