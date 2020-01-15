2020/01/15 | 19:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالح لوزير الخارجية القطري : بغداد تساند جهود معالجة الأزمات العراق يشهد حراكاً دبلوماسياً لتخفيف التوتر والحفاظ على إستقرار المنطقة بغداد – قصي منذر شهدت بغداد واربيل حراكا دبلوماسيا اقليميا ودوليا للحفاظ على استقرار المنطقة من خلال تخفيف حدة التوتر والتصعيد بين القوى المتنازعة وابعاد البلاد عن اي حرب جديدة تستنزف طاقات البلاد والمنطقة، وجدد […]

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