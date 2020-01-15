2020/01/15 | 19:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة تعيد فتح المنطقة الخضراء بعد إغلاقها منذ بدء الإحتجاجات بغداد – الزمان تشرع الحكومة بأعادة فتح المنطقة الخضراء بعد اغلاقها منذ انطلاق الاحتجاجات في الاول من تشرين الاول الماضي ، واعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عن اعادة فتح المنطقة بتوقيتات محددة.وقال السكرتير الشخصي للقائد العام الفريق الركن محمد حميد البياتي في تصريح […]

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