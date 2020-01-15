2020/01/15 | 19:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية تحدّد عطلة منتصف السنة بغداد – الزمان حددت وزارة التربية عطلة نصف السنة للعام الدراسي الحالي.وقالت وثيقة بتوقيع الوزيرة سها خليل العلي بك اطلعت عليها (الزمان) امس (ان العطلة الربيعية تبدأ يوم الاحد الموافق 16 شباط المقبل).واضافت في اعمام الى مديريات التربية في بغداد والمحافظات ان (العطلة تبدأ بعد انتهاء امتحانات نصف […]

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