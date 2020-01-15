وزارة التربية تحدد موعد العطلة الربيعية للعام الدراسي الحالي

2020/01/15 | 19:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة التربية، الاربعاء، موعد العطلة الربيعية للعام الدراسي الحالي، مؤكدة انها تبدأ يوم 16 شباط المقبل وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى، انه “تم تحديد يوم الاحد الموافق 16 شباط 2020، موعداً لبدء العطلة الربيعية للعام الدراسي الحالي، وذلك بعد انتهاء امتحانات نصف السنة والكورس الاول”.وأضافت أن “هذه العطلة تشمل بحسب كتاب

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