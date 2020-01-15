عبد المهدي يؤكد ضرورة تحقيق التهدئة وتجنيب المنطقة مخاطر المواجهة العسكرية

2020/01/15 | 19:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال، عادل عبد المهدي، الأربعاء (15 كانون الثاني، 2020) ضرورة تحقيق التهدئة وتجنيب المنطقة مخاطر المواجهة العسكرية.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لعبد المهدي، أن الأخير "استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني".

وأوضح، أن اللقاء جرى خلاله "بحث العلاقات بين البلدين، ومستجدات الأوضاع إثر الأزمة القائمة بين الولايات المتحدة الامريكية والجمهورية الاسلامية الايرانية، وجهود تحقيق التهدئة وضرورة العمل على تجنيب دول المنطقة تداعيات الأزمة ومخاطر النزاع العسكري".

وأضاف: "ونقل نائب رئيس الوزراء القطري تحيات امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وتأكيد دعمه لأمن واستقرار العراق ووحدة شعبه، وتقديره لسياسة الحكومة العراقية بإقامة علاقات متوازنة في محيطه العربي والاقليمي والدولي، واسهامها بجهود التهدئة في الأزمة الاقليمية الحالية، والتأكيد على اهمية استمرار التشاور والتواصل بين البلدين الشقيقين وتعزيز العلاقات الأخوية والجهود المشتركة" .

ورحب عبد المهدي، وفقا للبيان، بـ"زيارة نائب رئيس الوزراء القطري وأكد اعتزازه بتطور العلاقات بين البلدين الشقيقين"، مجددا موقف العراق بـ"ضرورة تحقيق التهدئة وإنهاء حالة التوتر ومنع أي تصعيد وتجنيب المنطقة خطر المواجهة العسكرية".

وأكد "حق العراق في حفظ أمنه وسيادته الوطنية ومنع التدخل في شؤونه الداخلية وتحويله ساحة لتصفية الحسابات، والحرص على إقامة أفضل العلاقات مع جميع الدول الشقيقة والصديقة، وضرورة تركيز الجهود على محاربة الارهاب والتخلص من بقايا داعش وحماية مصالح جميع شعوب ودول المنطقة".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، لوزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن العراق نقطة استقرار وسلام بين القوى الإقليمية والدولية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وجرى خلال اللقاء، بحث الوضع الراهن إقليمياً ودولياً وسبل التهدئة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وضرورة ضبط النفس وتغليب لغة الحكمة والحوار لتخفيف حدة التوتر والتصعيد".

بعدها أكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، ضرورة ان تلعب دول المنطقة دوراً بتخفيف حدة التوتر، فيما شدد على ضرورة إبعاد العراق عن التجاذبات الإقليمية وسياسة المحاور.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، ان الأخير، "استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني؛ لبحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون وفقا للمصالح المتبادلة، وآخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وخفض التصعيد في المنطقة".

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وقال عباس في حديث لـ

بغداد اليوم-بغداد

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وقال الزا

بغداد اليوم-بغداد

أكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الأربعاء (15 كانون الثاني، 2020) ضرورة ان تلعب دول المنطقة دوراً بتخفيف حدة التوتر، فيما شدد على ضرورة إبعاد العراق عن التجاذبات الإقليمية وسياسة المحاور.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مج

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