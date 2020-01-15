فالج الفياض: هيئة الحشد الشعبي ستبقى متشرفة بقيادة المهندس الذي تفانى في خدمة العراق

2020/01/15 | 19:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي الاستاذ فالح الفياض، الاربعاء، أن الهيئة ستبقى متشرفة بأن القائد الشهيد أبو مهدي المهندس كان على رأس قواتها وقائدها في الميدان، مشيرا إلى أن القائد الشهيد تفانى وتجاوز كل أمر ذاتي في سبيل خدمة العراق ومؤسسة الحشد الشعبي.وقال الفياض في كلمة خلال اجتماعه بآمري الالوية ومسؤولي القواطع والتشكيلات في

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