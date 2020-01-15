حسن خليل غريب - مفاعل تصدير الثورة الإيراني أكثر تدميراً من المفاعل النووي

2020/01/15 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_خليل_غريب مقدمة إخبارية لمشهد الاشتباك الأمريكو إيراني المسرحي:لقد انتهت مسرحية الاشتباك الأميركي - الإيراني، بضربة إيرانية هزيلة لقاعدة عين الأسد، (القادسية كما أطلق عليها النظام الوطني قبل الاحتلال)، وتنفَّس العالم الصعداء.وظهر للجميع أنها كانت المقدمة التي أراد فيها مخرج التحالف الأمريكو – إيراني تبرير إعادة الدخول في نفق البحث عن نهايات سعيدة لما اعتبره ترامب أنه يهدد الأمن الدولي، وذلك بمنع إيران ......

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