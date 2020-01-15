خبراء الأمم المتحدة يشاركون في التحقيق بملابسات تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران

2020/01/15 | 20:02 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/يشارك خبراء من منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) في التحقيق بملابسات تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران في الثامن من كانون الثاني/يناير، وذلك تلبية لدعوة من السلطات الإيرانية.وفي بيان، قالت الإيكاو إنها عيّنت كبار الموظفين الفنييّن والخبراء الذين سيعملون على تقديم الدعم كمراقبين ومستشارين.وفي حين لم يُكشف سوى عن بعض التفاصيل المتعلقة بالتحقيق الإيراني، إلا أن الرئيس حسن روحاني قال في خطاب متلفز إن العديد من الخبراء سيشرفون على التحقيق، وسيُنشئ القضاء محكمة خاصة.ووفق التقارير، فقد جاء على لسان المتحدث باسم الجهاز القضائي الإيراني في مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء، أن التحقيق سينظر في أسباب الحادث وتداعياته المباشرة.الطائرة المنكوبةوقد أقرّت إيران بأن قواتها المسلحة أسقطت طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية رقم PS752، وأعلنت على إثر ذلك يوم الثلاثاء توقيف العديد من الأشخاص للتحقيق في الحادث الذي وصفته بالعَرَضي.وقد قُتل جميع من كان على متن الطائرة وعددهم 176 شخصا.وقد وقع الحادث بعد ساعات عديدة من إطلاق إيران صواريخ بالستية من أراضيها باتجاه قواعد عسكرية أميركية في العراق ردّا على قتل الولايات المتحدة الجنرال الإيراني قاسم سليماني.ورفضت إيران في البدء تحمّل مسؤولية تحطم الطائرة، مشيرة إلى أن عطلا فنيّا أدى إلى سقوطها، إلا أنها اعترفت في نهاية المطاف بأن مشغل نظام الدفاع الصاروخي استهدف الطائرة عن طريق الخطأ اعتقادا بأنها صاروخ.عن الإيكاومنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) هي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، تم إنشاؤها عام 1944 لتولي إدارة وتنظيم شؤون اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو).وتعمل الإيكاو مع الدول الأعضاء في الاتفاقية وعددها 193 دولة ومع مجموعات قطاع الطيران للتوافق على القواعد والتوصيات الدولية (SARPs) التي تخص الطيران المدني الدولي والسياسات الرامية إلى دعم قطاع طيران مدني يمتاز بالسلامة والكفاءة والأمن والاستدامة الاقتصادية والمسؤولية البيئية.وتستخدم الدول الأعضاء في الإيكاو هذه القواعد والتوصيات الدولية والسياسات لضمان تقيد عمليات الطيران المدني المحلية واللوائح التنظيمية لديها بالقواعد العالمية، ما يتيح بدوره التشغيل الآمن والموثوق لما يفوق 100 ألف رحلة جوية يوميا ضمن الشبكة العالمية للطيران في كل مناطق العالم.

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