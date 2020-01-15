عبد المهدي و آل ثاني يبحثان سبل

2020/01/15 | 20:02 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادبحث رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، اليوم الاربعاء، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، سبل التهدئة للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان تلقت "كلكامش برس " نسخة منه ، ان عبدالمهدي اجتمع مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني الذي يزور بغداد حالياواضاف، انه جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية، والمستجدات على الساحة الإقليمية، وسبل التهدئة للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.يذكر ان ال ثاني قد وصل اليوم الاربعاء الى بغداد وسبق ان اجرى عدة لقاءات مع رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وعدد اخر من كبار المسؤولين في الدولة .

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