رئاسة الجمهورية: قانون الانتخابات لم يصل من البرلمان

2020/01/15 | 20:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت رئاسة الجمهورية ،اليوم الأربعاء، أن قانون الانتخابات لم يصلنا من مجلس النواب.

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