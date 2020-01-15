آمرو الألوية ومسؤولو قواطع الحشد: القائد الشهيد المهندس سيبقى نبراسنا في الدفاع عن العراق

2020/01/15 | 20:08 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد آمرو الالوية ومسؤولو القواطع والتشكيلات في الحشد الشعبي، الاربعاء، أن دماء القائد الشهيد الحاج أبو مهدي المهندس ستكون دوما نبراسا للحشد الشعبي في مقارعة الإرهاب وإبعاد شروره وخطره عن العراق.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض مع قادة التشكيلات وآمري الاولية ومسؤولي ومديري المديريات في هيئة الحشد الشعبي.

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