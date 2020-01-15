برلين: الحكومة العراقية مهتمة ببقاء العسكريين الألمان في البلاد

2020/01/15 | 20:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزر الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الأربعاء، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية أعرب عن اهتمامه ببقاء العسكريين الألمان في بلاده....

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