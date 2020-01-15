النصر: المباحثات بشأن مرشح رئاسة الحكومة وصلت إلى طريق مسدود

2020/01/15 | 20:12 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق أكد تحالف النصر الذي قوده #حيدر_العبادي، اليوم الأربعاء، أن المباحثات بين الكتل السياسية بشأن مرشح رئاسة الوزراء وصلت الى مرحلة الانغلاق أو الاختناق أو الانسداد السياسي، […]

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