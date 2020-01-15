2020/01/15 | 20:13 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شهداء .. جرحى .. معتقلين ..مفقودين ... بــ الارقام احصائية نهائية لمظاهرات واحتجاجات اكتوبر .. والحال يقول هل من مزيد ؟!!) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شهداء .. جرحى .. معتقلين ..مفقودين ... بــ الارقام احصائية نهائية لمظاهرات واحتجاجات اكتوبر .. والحال يقول هل من مزيد ؟!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).