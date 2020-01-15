وزير خارجية قطر: ثمة فرصة جيدة لتعزيز الاستثمار مع كوردستان

2020/01/15 | 20:13 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني خلال لقائه نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني – صورة: حكومة إقليم كوردستان

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