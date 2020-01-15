2020/01/15 | 20:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]رد محامي زوج الفنانة نانسي عجرم، فادي الهاشم، على ادعاء النيابة العامة اللبنانية عليه بجرم القتل العمد، معتبرا أنه "مسار طبيعي" في القضية التي أحدثت جدلا واسعا في لبنان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محامي زوج نانسي عجرم يرد على ادعاء النيابة العامة ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محامي زوج نانسي عجرم يرد على ادعاء النيابة العامة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).