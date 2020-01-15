تحديد موعد عطلة نصف السنة وبدء الفصل الثاني في بغداد والبصرة

2020/01/15 | 20:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]حددت وزارة التربية / المديرية العامة للتقويم والامتحانات ، يوم الاحد ١٦ من شباط/ فبراير الحالي موعداً لبدء العطلة الربيعية للعام الدراسي الحالي، وذلك بعد انتهاء امتحانات نصف السنة والكورس الاول.

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