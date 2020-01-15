بالوثيقة.. شيوخ ووجهاء عشائر يتبرأون من ’’مهددي’’ المؤسسات التربوية ودوائر الدولة في ميسان

2020/01/15 | 20:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ميسان

أتخذ مجموعة من شيوخ ووجهاء قضاء المجر في محافظة ميسان، الاربعاء (15 كانون الثاني 2020)، موقفاً بحق الاشخاص الذين يهددون المؤسسات التربوية ودوائر الدولة في القضاء.

وقال أحد الشيوخ لـ(بغداد اليوم)، إنهم "قرروا البراءة من كل شخص يهدد الكوادر التربوية ومدراء المدارس، ويعتدي على دوائر الدولة في القضاء، ويحاول حرف التظاهرات عن مساراتها السلمية".

وتضمنت وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، بعنوان "وثيقة شرف"، التالي :"نحن شيوخ ووجهاء المجر الكبير نتعهد بالبراءة من كل شخص يقوم بتهديد مديرية التربية او المؤسسات التربوية او تهديد الكوادر التدريسية او التعليمية او مؤسسات الدولة كافة بدون تأثير العشائر ونكون مساندين للاجهزة الامنية كافة".

بغداد اليوم - ديالى

أعلن مدير ناحية ابي صيدا وكالة عبدالله الحيالي، الاربعاء 15 كانون الثاني 2020، عن عودة الوجبة الاولى من نازحي حوض الوقف شمال شرق المحافظة.

وقال الحيالي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "اكثر من 100 اسرة نازحة من قريتي ابو كرم

بغداد اليوم - بغداد

خاطب البنك المركزي العراقي، الاربعاء (15 كانون الثاني 2020)، وزارة الخارجية العراقية بشأن تقرير عرضته محطة (mtv)، اللبنانية اورد اسماء اشخاص يشغلون مواقع رسمية في البنك، ادعت القناة أنهم يقومون بتمويل بعض الجهات

بغداد اليوم – ميسان

افاد مصدر أمنى من محافظة ميسان، الأربعاء (15 كانون الثاني 2020)، بعودة الدوام الرسمي الى المدارس الابتدائية بنسبة مئة بالمئة بالمحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن " الدوام في المدارس الابتدائية ودوا

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