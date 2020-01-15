عبد المهدي : نؤكد حق العراق بحفظ أمنه وسيادته ومنع التدخل في شؤونه الداخلية

2020/01/15 | 20:44 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء، لـ وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني حق العراق بحفظ أمنه وسيادته ومنع التدخل في شؤونه الداخلية والحرص على إقامة أفضل العلاقات مع جميع الدول الشقيقة والصديقة.وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان له، إن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي استقبل، اليوم ...

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