نجاة نائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي الطلبة محمد الهاشمي في محاولة إغتيال

2020/01/15 | 20:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- صلاح الدين

أعلنت قيادة عمليات صلاح الدين، الاربعاء (15 كانون الثاني 2020)، مقتل 8 ارهابيين وتدمير مضافات لداعش في 3 مناطق بالمحافظة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قيادة عمليات صلاح الدين نفذت واجبا ف

بغداد اليوم _ البصرة

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، الاربعاء 15-1-2020، بأن خلية الصقور الاستخبارية، استلمت ملف التحقيق بحادثة اغتيال الصحفيين أحمد عبد الصمد وصفاء غالي.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "القيادات الامنية في

بغداد اليوم-نينوى

أفاد مصدر أمني من محافظة نينوى، الأربعاء (15 كانون الثاني 2020)، بمقتل قائد قوات وحدات حماية شنكال، زردشت شنكالي بقصف الطائرات التركية صباح اليوم.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الطائرات التركية التي قصفت سنجار

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