دلور ميقري - سارة في توراة السفح: مستهل الفصل الثالث عشر

2020/01/15 | 21:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري 1الحاج المنتَظَر، غادر مازيداغ في مستهل الصيف وكان يأمل بلحاق المحمل الشريف، المفترض أن يبقى فترة في دمشق قبل توجهه إلى أرض الحرمين.شأن غالبية أهل قريته، كان لديه قطعة أرض مزدهرة بشتى الأشجار المثمرة، يعيش وعائلته على عائدات محاصيلها.فكرة الحج، ألحت عليه عقبَ حصوله على زوجة، لكنه كان يؤجل ذلك طالما أن الأولاد هم محصولٌ أيضاً، ينبغي الاهتمام به عاماً وراء الآخر.وعلينا أن نكشفَ اسمه، " بكر "،......

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