جاسم ألصفار - بعد الهجوم الصاروخي الايراني

2020/01/15 | 21:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جاسم_ألصفار د.جاسم الصفار15/01/2020ما الذي حصل فجر يوم 8 يناير/كانون الثاني، أي يوم الانتقام الايراني ردا على الجريمة التي اقترفتها الولايات المتحدة الامريكي فجر 3 يناير/كانون الثاني واغتيالها لقائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي ابو مهدي المهندس ومرافقيهم في مطار بغداد الدولي، وما هي تبعات هذا الحدث، والاستنتاجات الاهم التي يمكن استنباطها منه؟في صباح يوم 8 يناي......

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