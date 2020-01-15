من جديد.. عودة مسلسل العثور على جثث قتلى في الموصل

2020/01/15 | 21:03 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق أكد مجلس محافظة #نينوى، اليوم الأربعاء، عودة مسلسل العثور على جثث قتلى في مدينة الموصل، فيما شدد على ضرورة اتخاذ اجراءات أمنية متطورة.عضو المجلس حسام […]

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