القبض على ما يسمى (والي القيارة) بداعش في سيطرة بكركوك

2020/01/15 | 21:04 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بالقبض على ما يسمى والي القيارة بداعش في سيطرة بمحافظة كركوك.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "الفوج الخاص الثاني من اللواء الخاص ٦١ في كركوك تمكن من القاء القبض على مسؤول جنوب الموصل ولاية القيارة في داعش".

واضاف "وذلك من خلال متابعة استخباراتية، حيث تم القبض عليه في سيطرة جيمن شمال شرقي كركوك".

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