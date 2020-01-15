العراق والكويت يقصان شريط افتتاح كأس اسيا

2020/01/15 | 21:04 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداديقص منتخبنا الوطني العراقي لكرة اليد مساء غدا الخميس شريط مبارياته في كأس اسيا بمواجهة المنتخب الكويتي مستضيف البطولة.وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة من مساء الخميس ضمن اولى مباريات المجموعة الاولى من البطولة الاسيوية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم لكرة اليدوتضم مجموعة العراق كل من منتخبات الكويت وهونغ كونغ والامارات ، وستقوم قناة "الكاس" القطرية بنقل المباراة على باقتها المفتوحة .

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