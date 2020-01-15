المانيا: الحكومة العراقية ترغب في استمرار مهمة قواتنا

2020/01/15 | 21:04 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةأعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، مساء اليوم الاربعاء، أن الحكومة العراقية ترغب في استمرار مهمة الجيش الألماني في العراق.وقال الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي امام البرلمان الألماني إن رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي أكد لممثلين للحكومة الألمانية أن بغداد تجد أن لها مصلحة كبيرة في استمرار مهمة التحالف الدولي وأعرب في محادثات معنا عن تأييده لبقاء الجيش الألماني في العراق.واضاف ماس "لقد قلنا للمسؤولين إننا سنظل دائما نحترم سيادة العراق، وهذا يعني أننا نحترم كل قرار، لكننا ندعو إلى السماح لنا بمواصلة الدعم الذي قدمناه حتى الآن، لأننا نعتبر أن أي شيء آخر سيسهم في زعزعة الاستقرار في العراق".

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