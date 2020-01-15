بوتين يرشح ميشوستين لمنصب رئيس الحكومة الروسية الجديد

2020/01/15 | 21:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رشح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رئيس هيئة الضرائب الفدرالية الروسية ميخائيل ميشوستين لمنصب رئيس الوزراء الجديد للبلاد.

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