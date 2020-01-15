بالفيديو... عادل عبد المهدي: لا يتصورن أحد أن العراق ضعيف

2020/01/15 | 21:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد (العالم) 2020.01.15 – إعتبر رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي أن العراق يمر بأوضاع صعبة ومتداخلة لكنها غير مستحيلة، وأن العراق بلد ...

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