محمد بن زايد يكرم الفائزين بـ”جائزة زايد للاستدامة 2020″

2020/01/15 | 21:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..كرم ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمشاركة عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات الفائزين العشرة بدورة عام 2020 من ” جائزة زايد للاستدامة ” في حفل توزيع الجوائز السنوي الذي أقيم اليوم في أبوظبي تزامنا مع انطلاق فعاليات ” اسبوع أبوظبي للاستدامة.وتكرم الجائزة العالمية […]

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