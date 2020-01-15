وزير خارجية قطر لبارزاني: ثمة فرصة جيدة لتعزيز الاستثمار مع الإقليم

2020/01/15 | 21:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اربيل -اين]استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

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