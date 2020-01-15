رئيس هيئة الضرائب الفدرالية يوافق على تولي منصب رئيس الوزراء في روسيا

2020/01/15 | 21:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على رئيس هيئة الضرائب الفدرالية تولي منصب رئيس الحكومة والأخير وافق.

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