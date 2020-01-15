محافظ بابل يوجه بإعفاء 7 مدراء عاميين في المحافظة

2020/01/15 | 21:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بابل

أفاد مصدر مطلع من محافظة بابل، الاربعاء (15 كانون الثاني 2020)، بأن محافظ بابل، حسن منديل، وجه بإعف...





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