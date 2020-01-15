2020/01/15 | 21:21 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أفاد مصدر مطلع من محافظة بابل، الاربعاء (15 كانون الثاني 2020)، بأن محافظ بابل، حسن منديل، وجه بإعف...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
محافظ بابل يوجه بإعفاء 7 مدراء عاميين في المحافظة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بابل
أفاد مصدر مطلع من محافظة بابل، الاربعاء (15 كانون الثاني 2020)، بأن محافظ بابل، حسن منديل، وجه بإعف...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
محافظ بابل يوجه بإعفاء 7 مدراء عاميين في المحافظة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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