2020/01/15 | 21:35 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةانتقد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء، إجراءات عزله ووصفها بالـ"خدعة"، فيما كشف قادة الديموقراطيين الفريق الذي سيقود محاكمته في مجلس الشيوخ.وكتب ترامب، على تويتر بعد ثوان من إعلان رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي فريق المحاكمة المؤلف من سبعة أعضاء "ها نحن نعود مرة أخرى، خدعة أخرى من الديموقراطيين الذين لا يفعلون شيئا".ويوم الثلاثاء، قال رئيس مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، إنه من المرجح أن تبدأ محاكمة الرئيس ترامب بهدف عزله يوم الثلاثاء 21 يناير 2020.وصرح السناتور الجمهوري للصحفيين أن "المراحل الأولية" ومن بينها تأدية أعضاء المجلس اليمين أمام رئيس المحكمة العليا المكلف بالإشراف على المناقشات، يمكن أن يتم نهاية هذا الأسبوع.وقال أعضاء في مجلس النواب الأميركي إن المجلس الذي يقوده الديمقراطيون سيصوت، الأربعاء، على قرار إحالة اتهامين رسميين في إطار مساءلة ترامب إلي مجلس الشيوخ ليقترب بذلك خطوة أخرى نحو محاكمته.وصار ترامب الشهر الماضي ثالث رئيس أميركي يواجه المساءلة بعد أن أقر مجلس النواب اتهامه باستغلال سلطته بالضغط على أوكرانيا حتى تعلن عن بدء تحقيق مع جو بايدن منافسه الديمقراطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة وبعرقلة عمل المجلس .لكن بيلوسي أجلت إحالة الاتهامات إلى مجلس الشيوخ في محاولة لم تكلل بالنجاح لجعل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ يوافق على ضم شهادات جديدة كان يمكن أن تلحق الضرر بترامب.وخلال محاكمة الرئيس الأميركي يقوم أعضاء مجلس الشيوخ بدور هيئة المحلفين في إجراءات يشرف عليها رئيس المحكمة العليا الأميركية جون روبرتس، ومن المتوقع في غضون ذلك أن يشتبك الجمهوريون والديمقراطيون حول ما إذا كان سيتم استدعاء شهود جدد.وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات ورفض مساءلته ووصفها بمحاولة حزبية لإبطال فوزه في انتخابات 2016، بينما يواجه انتخابات في نوفمبر يسعى خلالها لإعادة انتخابه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يعلق على إجراءات عزله: مجرد خدعة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يعلق على إجراءات عزله: مجرد خدعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).