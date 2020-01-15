الرئاسات الثلاث تؤكد على اهمية الاسراع بتشكيل الحكومة ومنع التدخلات الخارجية

2020/01/15 | 21:35 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداكدت الرئاسات الثلاث، مساء اليوم الاربعاء، على أهمية الاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقت"كلكامش برس"نسخة منه،انه خلال اجتماع الرئاسات الثلاث في قصر السلام مساء اليوم، اتفق المجتمعون على مواصلة مبدأ مراعاة مصالح العراق وأمنه السياسي والمالي في الموقف الوطني المتوازن من الأزمات الاقليمية والدولية المحيطة بالعراق وبما ينأى به عن الصراعات، والتأكيد على التهدئة وضبط النفس ومنع التصعيد.”.واضاف، انه تم ايضا التأكيد على أهمية الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة وتلبية متطلبات الإصلاح في مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية، بما يحفظ سيادة العراق وأمن العراقيين من تحديات الإرهاب حتى تحقيق النصر الناجز.واشار البيان الى، انه ركز الاجتماع على ضرورة مراعاة الحرص على السيادة الوطنية وصونها من التدخلات الخارجية والحيلولة دون حصول التجاوزات على هذا الصعيد.

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