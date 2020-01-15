اجتماع ثلاثي في قصر السلام.. اتفاق على تشكيل الحكومة ووقف التجاوز على العراق

2020/01/15 | 21:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الرئاسات الثلاث، الأربعاء، على أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة وتلبية متطلبات الإصلاح.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية انه “خلال اجتماع الرئاسات الثلاث في قصر السلام مساء اليوم، اتفق المجتمعون على مواصلة مبدأ مراعاة مصالح العراق وأمنه السياسي والمالي في الموقف الوطني المتوازن من الأزمات الاقليمية والدولية المحيطة بالعراق وبما ينأى به عن الصراعات، والتأكيد […]

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