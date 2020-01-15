الفياض: اسم الحشد أصبح لصيقاً بالعراق وسيبقى وفياً للمرجعية العليا

2020/01/15 | 21:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض، الاربعاء، أن الهيأة ستبقى متشرفة بأن القائد الشهيد أبو مهدي المهندس كان على رأس قواتها وقائدها في الميدان،فيما اشار الى أن الحشد سيبقى وفياً للمرجعية العليا.

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